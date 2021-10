DH : Tamiencew, la patience avant l'ambition

Formé à l'ASPTT Caen jusqu'en U13, Rudy Tamiencew rejoint ensuite l'USON Mondeville qu'il n'a plus quitté. En sortant des U19, il est, à 20 ans, indiscutable dans l'équipe réserve qui évolue en DSR. Il y a en effet inscrit onze buts et délivré six passes décisives cette saison.

"Je réalise personnellement une bonne année et, pour l'équipe, l'objectif maintien est assuré". Bien qu'effectuant des prestations abouties, l'attaquant polyvalent est apparu pour la première fois seulement samedi 16 mai, dans l'équipe de DH, lors de la victoire contre Dives (1-0). Celui qui possède des origines russes est pourtant loin de se précipiter, d'autant plus que l'arrivée d'un nouvel entraîneur pourrait lui donner davantage de chances de jouer régulièrement dans l'élite régionale. Mais après ce palier, d'autres ambitions l'habitent pour l'avenir... "J'aimerais jouer en CFA2, puis pourquoi pas dans un autre pays, aux Etats-Unis en MLS par exemple !" A suivre...