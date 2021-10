Caen est passé à côté du bonheur pour un petit but

Le dernier match de la saison régulière en Nationale 1 masculine de handball a débouché sur un scénario à couper le souffle. Caen en est sorti à la fois vainqueur et vaincu. Pour décrocher la première place synonyme de qualification aux barrages de montée, il lui fallait battre Saint-Valéry et compter sur un faux-pas de Vernon contre Rennes. Les Rennais ont eu la balle d'égalisation dans les ultimes instants de leur déplacement dans l'Eure mais le gardien local s'est offert une parade salvatrice. Vernon l'a emporté d'un but (27-26), et le succès in extremis de Caen (25-24) n'a donc pas suffi.

"On est forcément déçus que ça se finisse comme ça mais bon, Vernon a été devant toute la saison et mérite quelque part d'accéder aux play-offs, témoigne Florian Dessertenne. Si on les avait coiffés sur le fil, ç'aurait été un petit hold-up. Mais j'aurais bien aimé le faire ce hold-up. Onze victoires consécutives, ce n'est pas du tout sûr qu'on puisse le réaliser la saison prochaine. Evidemment on va garder des regrets par rapport à certaines défaites, comme Bruges ou Lanester à domicile."

Caen échoue au deuxième rang du classement, ce qui constitue en soi une jolie performance. Mais après avoir gagné tous les matchs de la phase retour, les Vikings rêvaient d'un peu plus encore. Il leur reste un dernier rendez-vous face à la CREA Oissel, dimanche 24 mai : la finale de la Coupe de Normandie.