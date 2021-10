Nicolas Batum a "pris son pied" avec la montée du CBC

Le Caen Basket Calvados new look, qui avait fixé l'année dernière le projet de monter en Nationale 1 sous deux ans, doit beaucoup à trois hommes : Thierry Godfroy, Hervé Coudray et Nicolas Batum. Le chef d'entreprise a permis au club de trouver les fonds nécessaires pour bâtir une équipe ultra-compétitive tandis que l'entraîneur a amené sa connaissance du haut niveau et son professionnalisme. Le troisième larron n'est officiellement qu'un ambassadeur, mais son rôle a dépassé largement ce cadre-là.

Nicolas Batum a fait jouer ses connaissances en matière de recrutement et a insufflé une dynamique exceptionnelle autour de son club de cœur. Après la victoire sur Gries, il appréciait la performance à sa juste mesure. "En tant que spectateur, j'étais à fond dedans. C'était une grande grande grande soirée et je suis tellement fier d'avoir pu participer à ce moment-là. Ce sont des moments qui restent gravés dans les mémoires. J'ai pris mon pied comme jamais ici."

Reste désormais à savoir quelle sera l'implication du joueur NBA la saison prochaine au sein du Caen Basket Calvados, lui qui cet hiver a rejoint le Directoire du Mans Sarthe Basket.