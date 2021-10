Malaunay, un territoire plus qu'énergique

Du haut de ses 6 000 habitants, la ville de Malaunay en impose. En février dernier, elle a été retenue parmi les 200 "Territoires à énergie positive pour la croissance verte". Une distinction qui fait suite à l'appel à projets lancé par le Ministère de l’Écologie, auquel pas moins de 600 villes ont participé. Et il y a 15 jours, le maire de la ville Guillaume Coutey a été reçu par la ministre Ségolène Royal.

6e plus petite ville

"Malaunay est la 6e plus petite collectivité de France a avoir été retenue", se réjouit le maire de Malaunay, qui devrait recevoir au minimum 500 000€ du Ministère. "Nous avons affiné notre plan d'action, que nous allons présenter aux services de l’État afin de solliciter le soutien du Ministère, jusqu'à 2 millions d'euros." Petit détail technique, pour que les actions soient financées, elles doivent être engagées avant le 31 décembre 2017. Un problème qui n'en est pas un pour la municipalité. "Le groupe scolaire Olivier Miannay va subir une réhabilitation thermique ; nous allons notamment récupérer l'eau de pluie et installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Nous souhaitons également que tous les éclairages des équipements municipaux soient refaits avec de la LED. Et enfin, nous voulons installer une chaudière biomasse qui desservirait le gymnase Nicolas Batum, la piscine municipale et le groupe scolaire Miannay." Un projet très ambitieux, loin d'être impossible. "On ne gère pas que le quotidien, on travaille pour l'avenir", conclut le maire qui a une volonté, faire participer les habitants à cette prise de conscience.