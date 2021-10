Le rendez-vous ne figure pas encore à l'agenda du ministre mais selon nos informations, l'ancien maire de Cherbourg doit se rendre à Caen vendredi 22 mai. L'élu est attendu dans la matinée. Il doit notamment s'entretenir avec le maire de la capitale régionale, Joël Bruneau.

Au programme des échanges : la réunification de la Haute et de la Basse-Normandie et le rôle de Caen et de Rouen après la fusion.

Jeudi 7 mai déjà, la ministre de l'Intérieur avait reçu Joël Bruneau place Beauvau, à Paris.