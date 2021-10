Elbeuf : un automobiliste interpellé pour un refus d'optempérer

Le véhicule de police patrouillait rue Théodore Chennevière lorsque que les agents ont aperçu un véhicule Clio accélérer manifestement après avoir vu la police. Ces derniers ont activé leur gyrophare pour suivre la voiture en infraction qui s'est permis de rouler jusqu'à 120 km/h en direction du département de l'Eure.

C'est finalement rue du Neubourg que le véhicule a ralenti sa course pour s'immobiliser ensuite. A son bord se trouvait le conducteur âgé de 22 ans et habitant La Saussaye (Eure) qui paraissait alcoolisé, ainsi qu'une jeune femme de 20 ans fébrile, qui l'aurait raisonné. Le chauffeur, n'arrivant par à souffer dans l'éthylotest, a été interpellé et retenu à l'hôtel de police. Son taux d'alcoolémie était de 1,16g d'alcool dans le sang.