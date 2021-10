Rome (AFP). Tennis: cannibale Djokovic

Novak Djokovic a remporté à Rome son quatrième Masters 1000 sur quatre cette année, contre Roger Federer en finale dimanche, 6-4, 6-3, confirmant son statut d'immense favori à Roland-Garros. Déjà vainqueur de l'Open d'Australie, l'insatiable N.1 mondial a dévoré tous les gros tournois auxquels il a participé. Il n'a concédé que deux défaites cette saison: en finale à Dubaï, contre Federer, et à Doha face au Croate Ivo Karlovic début janvier. Sur la terre battue du Foro Italico, il est monté en régime après trois premiers matches en trois sets, et arrive Porte d'Auteuil au sommet de son art. La relative méforme de Rafael Nadal, qui n'a remporté qu'un seul tournoi mineur cette année (Buenos Aires fin février), fait de "Djoko" l'homme à battre à Roland, le seul Grand Chelem qui manque à son palmarès. Le Serbe a aussi signé sa 22e victoire de rang et est presque revenu à hauteur de Federer dans leur duel (20 victoires à 19 en faveur du Suisse). "J'espère que cela me mènera loin à Roland-Garros, qui est depuis un moment maintenant une priorité dans ma carrière", a expliqué "Nole" à propos de cette série. En 2011, il avait remporté 41 matches de rang avant de perdre en demies sur l'ocre parisien, contre Federer. - Pas "injouable", Djoko - Djokovic s'attache plus à "la confiance" qu'offre son invincibilité et le fait "d'avoir remporté les deux tournois terre battue avant Roland-Garros. Mais la confiance peut se perdre facilement, en une ou deux semaines", prévient-il. Pour l'instant, il est hors d'atteinte. "Il ne faut pas se laisser avoir par la presse qui dit qu'il est injouable, ce n'est pas vrai, répond Federer. Il joue très bien, ce qu'il fait est extraordinaire, mais moi-même je n'étais pas très loin". "Novak était juste un tout petit peu plus fort que moi aujourd'hui", ajoute le Suisse, qui échoue pour la quatrième fois en finale au Foro Italico, un des rares grands tournois manquant à son palmarès. "C'est un peu frustrant, mais la semaine était top", se console-t-il. Chez les dames, Maria Sharapova (N.3) a coiffé une troisième couronne romaine, après être venue à bout de la résistance de Carla Suarez, 4-6, 7-5, 6-1. L'Espagnole court toujours après son premier titre sur le circuit WTA. Déjà titrée en 2011 et 2012 au Foro Italico, Sharapova a retrouvé son meilleur tennis sur terre battue à une semaine de Roland-Garros, qu'elle a déjà remporté en 2012 et l'an dernier. - 35e titre pour Sharapova - Sharapova, 35 titres dont cinq en Grand Chelem, a remporté son deuxième tournoi de l'année après Brisbane en janvier. Depuis la finale de l'Open d'Australie, perdue contre Serena Williams, elle avait connu un passage à vide. La Russe avait déjà donné des signes de reprise sur terre battue en atteignant les demi-finales à Madrid, battue par Svetlana Kuznetsova. "Quand je vois d'où je viens, depuis Stuttgart, je me sens dans une bien meilleure situation!", a estimé Sharapova, en référence à son début de saison sur terre, une élimination d'entrée à Stuttgart contre Angelique Kerber, en trois sets. Carla Suarez a craqué dans le dernier set après avoir dominé le premier. L'Espagnole a échoué pour la troisième fois en trois finales WTA. Cette année elle a perdu à Anvers contre Andrea Petkovic et à Miami face à Serena Williams. Elle ne compte qu'un titre ITF (tournoi mineur) à son palmarès, à Oeiras en 2014, mais a réussi un beau parcours à Rome, battant trois joueuses du top 10: Eugénie Bouchard (N.6), Petra Kvitova (N.4) et Simona Halep (N.2). De quoi lui donner des idées pour Roland Garros.

