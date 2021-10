Kuala Lumpur (AFP). Migrants: la diplomatie se met en mouvement en Asie du Sud-Est

Les nations d'Asie du Sud-Est ont décidé d'entamer des consultations diplomatiques sur le sort de milliers de migrants en perdition en mer, la Malaisie mettant de son côté dès dimanche la pression sur la Birmanie, un des pays, avec le Bangladesh, à l'origine de cet exode. La Malaisie, l'Indonésie et la Thaïlande font face à une pression internationale de plus en plus forte pour sauver ces personnes abandonnées en mer d'Andaman par leurs passeurs, dont les filières ont été désorganisées. Les Etats-Unis ont appelé à une solution régionale et la Thaïlande, qui a musclé sa politique face aux réseaux de trafiquants, les obligeant à chercher de nouveaux itinéraires plus au sud vers l'Indonésie, a pris l'initiative d'un sommet le 29 mai à Bangkok. Les pays concernés par l'accueil de ce flux de migrants sans précédent dans cette partie du monde depuis la fin de la guerre du Vietnam ont toutefois finalement convenu de se rencontrer au plus vite, sans attendre ce rendez-vous. Le ministre malaisien des Affaires étrangères Anifah Aman doit ainsi recevoir lundi son homologue indonésien Retno Marsudi, puis, probablement mercredi, le ministre thaïlandais Tanasak Patimapragorn. Parallèlement, M. Anifah s'est entretenu dimanche en Malaisie avec A.H. Mahmood Ali, le chef de la diplomatie du Bangladesh, d'où émigrent des habitants en proie à une extrême pauvreté, et a accru la pression sur la Birmanie, d'où fuient des membres de la communauté musulmane Rohingya, qui dénoncent des persécutions. La Malaisie, qui préside actuellement l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est : dix Etats membres, dont la Birmanie, la Thaïlande et l'Indonésie), "espère que la Birmanie pourra s'asseoir avec les autres (à la table des négociations) pour trouver une solution avant que cela soit traité au niveau international", a déclaré le chef de sa diplomatie. "Si nécessaire, nous appellerons à une réunion d'urgence" des pays de la région, a en même temps averti Anifah Aman, cité par l'agence de presse étatique Bernama. Près de 3.000 migrants ont été secourus ou ont gagné à la nage les côtes malaisiennes, indonésiennes et thaïlandaises ces derniers jours et des milliers d'autres seraient actuellement en perdition en pleine mer sur des navires surchargés, à court de vivres et d'eau potable. - 'Ping pong humain' - La Malaisie et la Thaïlande ont annoncé qu'elles refouleraient tous les bateaux de passeurs entrant dans leurs eaux territoriales et l'Indonésie s'inquiète de devoir prendre seule en charge cet afflux. Triste symbole du "ping pong humain", un bateau chargé de 300 Rohingyas, dont des femmes et des enfants amaigris, dérivait toujours dimanche sans que l'on connaissance sa position précise. Il avait été repéré jeudi au large de Koh Lipe, en Thaïlande. La marine thaïlandaise a distribué des colis alimentaires et de l'eau mais le bateau, dont le moteur est endommagé, a depuis continué à errer au gré des courants. Des ONG et des journalistes ont pris la mer pour tenter de retrouver sa trace, en vain. Un responsable thaïlandais a cependant dit à l'AFP qu'il se trouverait "à la frontière des eaux malaisiennes et indonésiennes". La plupart des migrants sont des Rohingyas de Birmanie, minorité musulmane dans un pays très largement bouddhiste où ils sont confrontés aux violences communautaires et à des lois discriminatoires. Ils sont rejoints par des Bangladais fuyant la misère dans leur pays qui compte parmi les plus pauvres du monde. Montrée du doigt, la Birmanie, où vivent 1,3 million de Rohingyas, estime que ce n'est pas son problème et a menacé de boycotter le sommet organisé par la Thaïlande. "La crise des Rohingyas a été créée par la Birmanie qui devra trouver un règlement", a averti samedi le secrétaire d'Etat bangladais aux Affaires étrangères Shahidul Haque.

