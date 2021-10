Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: la présidence n'exclut pas un léger report des élections

La présidence burundaise s'est dit prête dimanche à envisager un léger report des élections législatives et présidentielle prévues à partir de fin mai, comme le réclame la communauté internationale en raison de la crise politique qui secoue le pays. Interrogé par quelques médias sur ce possible report, le conseiller en communication de la présidence Willy Nyamitwe a répondu: "Ca s'est passé en 2005, ça s'est passé en 2010, pourquoi ça ne se passerait pas en 2015 si la Commission (électorale) trouve qu'on peut faire un glissement de deux au trois jours, d'une semaine". La présidence a également "condamné" les récentes attaques contre des radios privées du pays, lors de la tentative manquée de coup d'Etat contre le président Pierre Nkurunziza. "Qu'on brûle des médias, au niveau de la présidence, on condamne avec la dernière énergie", a affirmé à quelques journalistes le conseiller en communication du président, Willy Nyamitwe. Les directeurs des principales radios et télévision indépendantes visées par ces attaques ont accusé les forces pro-Nkurunziza d'en être responsables.

