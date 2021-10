Paris (AFP). Top 14: le Stade Français brille, Castres et La Rochelle sauvés

Le Stade Français a encore fait étalage de sa forme resplendissante, en prenant provisoirement la tête du Top 14 samedi lors d'une avant-dernière journée marquée par le sauvetage de Castres et de La Rochelle, qui placent Bayonne et Brive en grande difficulté. Les Parisiens, larges vainqueurs avec le bonus de Montpellier 35 à 21, comptent désormais 70 points, comme Toulon, mais avec une différence particulière avantageuse. En attendant le déplacement du RCT dimanche (21h00) sur le terrain de Clermont (67 points), le Stade Français, auteurs de cinq essais dans son jardin de Jean-Bouin, peut voir l'avenir sereinement. Alors qu'il était en quête d'une première phase finale depuis 2009, le club parisien est en effet assuré de disputer un barrage à domicile. Et il peut même lorgner l'accession directe en demi-finale, à condition de poursuivre l'effort à Brive samedi prochain. La journée est d'autant plus réussie pour les hommes de Gonzalo Quesada que Toulouse (4e, 66 pts) a subi un méchant coup d'arrêt à Grenoble (32-11). Les Rouge et Noir, qui surfaient sur une dynamique de cinq succès d'affilée, ont couru après le score d'un bout à l'autre du match face à des Grenoblois acculés, après avoir enchaîné quatre défaites d'affilée dont trois dans leur Stade des Alpes. Ce succès rapproche le FCG (52 pts) du maintien avant d'aller valider son ticket à Lyon samedi prochain. On peut en revanche tout à fait souffler dans le Tarn, où le CO, champion 2013 et vice-champion 2014, a tenu son rang dans un match à la vie à la mort contre Brive (32-12). Les Castrais, auteurs de quatre essais dans un match maîtrisé, ont décroché le point de bonus offensif qui leur fallait tout en profitant du revers de Bayonne. Ça sent la peur en effet au Pays basque agité toute cette semaine par les rumeurs de fusion entre l'Aviron et le BO. - Brive et Bayonne en danger - Les Bayonnais, 13es avec un point de retard sur la 12e place de Brive, ont été balayés à Chaban-Delmas par une équipe de Bordeaux-Bègles survoltée (38-25) et à l'ambition soudainement ravivée. Alors que Lyon est officiellement relégué, le maintien se jouera principalement entre l'Aviron (47 points) et Brive (48 pts). Les Basques recevront La Rochelle; les Corréziens le Stade Français. La situation est aussi tendue pour les barrages de Top 14, après la victoire vendredi soir d'Oyonnax (28-10) contre Lyon. Les hommes de Christophe Urios gardent leur cinquième place avec 62 points, talonnés par Bordeaux-Bègles (6e, 60 pts) qui double ainsi le Racing-Métro (7e, 60 pts)! Les hommes de Travers et Labit peuvent se mordre les doigts de ne pas avoir su tenir le score à La Rochelle (18-18). Les Ciel et Blanc ont en effet encaissé une pénalité à la dernière minute qui pourrait peser très lourd à l'heure des comptes. On salive donc d'avance de la dernière journée, qui verra le Racing accueillir Castres, Oyonnax se déplacer à Toulon et Bordeaux voyager à Toulouse! En revanche, la saison est quasiment terminée pour Montpellier (8e, 55 points) après le revers sans âme à Paris qui signe un exercice raté et décidément bien chaotique. Résultats de la 25e journée du Championnat de France Top 14 de rugby:

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire