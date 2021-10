Sortir dans la Manche : mardi 19 mai

Le Festival Papillons de Nuit se tiendra tout ce week-end à St Laurent de Cuves. Plus de 50 000 festivaliers sont attendus, les organisateurs souhaitent mobiliser les spectateurs au tri sélectif sur ce site naturel. Tout au long du week-end, découvrez l'actualité du Festival Papillons de Nuit, durant 3 jours en direct sur Tendance Ouest.

A partir de vendredi et tout ce week-end, place aux Téméraires, ce sont les 21ème rencontres de théâtre amateur à Cherbourg-Octeville. Des troupes de théâtre amateur monteront sur les planches du théâtre à l’Italienne, du Vox, du théâtre de la Butte, du théâtre de l'Arlequin et de la Brèche pour interpréter des pièces aux genres variés : comédies, classiques ou encore des pièces contemporaines. Plus d'infos sur MJC Cherbourg

Ce week-end, à Cherbourg, c'est le retour de l'Odyssée du jeu vidéo. Des tournois seront organisés tout au long de ces 2 jours. C'est samedi et dimanche à la salle des fêtes de Cherbourg Octeville et c'est gratuit.