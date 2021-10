Katmandou (AFP). Népal: l'épave d'un hélicoptère militaire américain retrouvée

L'épave d'un hélicoptère militaire américain, disparu mardi au Népal avec ses huit occupants lors de secours aux rescapés des récents séismes, a été retrouvée près de la frontière chinoise, ont annoncé vendredi les armées népalaise et américaine. "Nous pouvons confirmé que l'épave a été retrouvée () il est peu probable qu'il y ait des survivants", a déclaré à des journalistes un porte-parole de l'armée américaine, John Wissler, qui dirige l'équipe conjointe chargée d'enquêter sur la disparition de l'appareil. Les débris de l'hélicoptère ont été repérés dans une forêt située à environ 70 kilomètres au nord-est de Katmandou, selon un haut responsable de l'armée népalaise, le général Binoj Basnet. "Nous ne savons pas s'il y a des survivants, nous devons encore nous renseigner", avait-t-il auparavant déclaré à l'AFP par téléphone. Des militaires sont parvenus à pied au site de l'accident et deux hélicoptères ont réussi à atterrir dans cette région montagneuse après avoir dû faire face à des vents forts. Trois corps carbonisés ont été retrouvés près de l'épave, a indiqué le secrétaire d'Etat à la Défense Ishwori Paudel à l'AFP mais le porte-parole du ministère de l'Intérieur et le général Basnet ont dit ne pas pouvoir confirmer cette information. L'armée américaine avait annoncé mardi que l'hélicoptère UH-1Y Huey des Marines participant aux opérations humanitaires avait disparu avec six Marines et deux militaires népalais à son bord. Plus d'une dizaine d'appareils militaires américains participent aux opérations d'aide aux victimes du séisme, dont deux autre Huey et quatre appareil de transport hybride Osprey ainsi qu'un avion cargo. Selon le Pentagone, des hélicoptères en vol au moment de la disparition de l'appareil ont capté des conversations radio concernant un problème de carburant. Environ 300 militaires américains participent aux opérations d'assistance depuis le tremblement de terre de magnitude 7,8 du 25 avril qui a provoqué la mort de plus de 8.000 personnes, le plus grave qu'ait connu le Népal depuis 80 ans. Le pays a subi mardi un nouveau séisme de magnitude 7,3 et de puissantes répliques qui ont tué 117 personnes. Des corps continuaient d'être retrouvés vendredi, selon un responsable de la région de Dolakha, l'une des plus gravement touchées. "Nous peinons à atteindre certains endroits car les routes sont coupées et les communications interrompues", a dit l'adjoint du chef du district Aaulakh Bahadur Ale à l'AFP par téléphone. "Plus de 200.000 personnes sont sans abri ici, nous tentons de leur trouver une solution pour se loger". L'Onu a jugé que l'acheminement de l'aide aux victimes au Népal constituait "un défi immense", nombre de zones n'étant accessibles qu'à pied ou par hélicoptère.

