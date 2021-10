Zurich (AFP). Fifa: Blatter optimiste alors que la Palestine demande de suspendre Israël

Le président de la Fifa Joseph Blatter, qui va rencontrer la semaine prochaine le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas, a "bon espoir de trouver une solution" alors que la Palestine demande à l'instance mondiale du football de suspendre Israël. "Nous nous rendrons mardi en Israël pour une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Le lendemain, nous nous entretiendrons avec le président Abbas. On peut espérer qu'à la fin de la journée, nous aurons un résultat positif et peut-être une solution", a déclaré M. Blatter dans un entretien à quelques médias, dont l'AFP, tout en appellant Israël à "des concessions".

