L'Avant Match Angers vs JS Cherbourg : "notre destin entre nos mains"

"On ne compte sur personne d'autre que nous, ce groupe est capable d'aller gagner à Angers" annonce Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois. Après un match exempt et cinq jours de repos, il a retrouvé chez ses joueurs "un peu de fraîcheur physique et mentale" au retour à l'entraînement. Les Mauves sont donc regonflés pour aller affronter Angers avec, en ligne de mire, une qualification en playoffs à la clé :

Gagner face aux angevins, ce serait s'assurer deux matches supplémentaires. Un scénario qui serait possible, aussi, mathématiquement, même en cas de défaite, mais Sébastien Leriche préfèrerait garder la maîtrise de la situation. "Nous avons notre destin entre les mains. Angers n'a plus d'espoir de playoffs, mais ils ne lâcheront rien, pour eux c'est un baroud d'honneur pour terminer la saison" note le coach, qui garde en mémoire de la victoire à l'aller. "Nous avions produit une grosse défense, mais peu de montées de balles, de jeu rapide, comme on sait le faire" :

Une pression positive

Pour Steeve Massard, cet enjeux pour une place en play-offs est "une bonne pression. C'est pour ce genre de match que l'on fait du hand". L'aillier droit aimerait goûter aux playoffs, lui qui a été blessé pendant une grande partie de la saison. "Mais au-delà, ce serait une très bonne chose pour le groupe, pour le plaisir de jouer ensemble !" :

"Disputer les playoffs, c'est important sur le CV d'un joueur. Et cela apportera de l'expérience au groupe" poursuit Sébastien Leriche. Gagner à Angers c'est aussi offrir une récompense au public. Une centaine de supporters font le déplacement. "Le public, c'est notre 8e homme. On doit s'en servir. Les supporters sont venus à Chartres, à Massy, à Ivry... On a envie de les remercier avec enfin une victoire à l'extérieur et de communier ensemble" :

