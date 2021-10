Réactions d'automobilistes bas-normands à l'augmentation du prix de l'essence

Les sommets de 2008, année record en matière de hausse du prix du carburant, sont aujourd'hui dépassés. Les prix moyens relevés sur l'ensemble du territoire pour le super sans plomb 95 et 98 s'élèvent aujourd'hui à 1,50 et 1,54 euros le litre. Le gasoil reste raisonnable avec 1,35 euros le litre mais c'est provisoire.

Pour rappel en 2008 le super sans plomb 95 s'affichait au plus haut à 1,49 euros du litre et le sans plomb 98 était à 1,53.

Une flambée des prix qui s'explique par le contexte international



L'envolée des tarifs à la pompe est due à l'actualité internationale et plus particulièrement à la crise que connaît la Libye et le régime de Mouammar Kadhafi. Ce pays est en effet le quatrième producteur africain et est classé parmi les vingt plus gros exportateurs de pétrole au monde. Et aujourd'hui il ne peut plus correctement assurer ses exportations. De nombreux champs de pétrole sont en effet tombés entre les mains des insurgés et les grandes compagnies étrangères ont rapatrié leurs salariés limitant leur activité. La Libye a divisé son extraction de pétrole par deux depuis le début du conflit. Au lieu de 1,6 millions de barils par jour l'Agence internationale de l'énergie fait état d'une production de seulement 600.000 barils. La consommation croissante de pays comme la Chine perturbe aussi le marché et contribue à l'inflation.

La situation ne semblant pas se normaliser et une question taraude chaque automobiliste : Où va-t-on ?

Où trouver du carburant moins cher près de chez soi ?



Grandes enseignes, stations services de grandes surfaces... les prix s'affichent et ne se ressemblent pas. Le choix de la station-service devient cornélien.

Les comparateurs de prix sur Internet peuvent aider les consommateurs à s'y retrouver dans cette jungle des tarifs. Le site www.carbu.fr est peut être le plus complet. Facile d'utilisation, gratuit, il est régulièrement mis à jour. Les données sont issues des exploitants de stations, d'une vaste communauté de contributeurs et des données issues d'applications mobiles et iPhone. En quelques clics, le conducteur peut trouver à proximité de chez lui un classement par prix au litre des stations services en fonction du carburant qu'il utilise. Tous les secteurs de la Basse-Normandie sont couverts.

Bonus Vidéo / La réaction d'automobilistes bas-normands à la hausse du prix de l'essence.