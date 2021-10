Washington (AFP). B.B. King, la légende du blues, est décédé à 89 ans

Le guitariste américain B.B. King, légende du blues qui a inspiré de nombreux musiciens, s'est éteint à l'âge de 89 ans, a annoncé sa fille vendredi à CNN. B.B. King avait été hospitalisé au début du mois à Las Vegas à la suite de problèmes de déshydratation, selon sa fille Patty King. D'après les médias américains, "le roi du blues" est décédé jeudi soir à Las Vegas. B.B. King, de son vrai nom Riley B. King, était considéré comme l'un des plus grands guitaristes de tous les temps. Avec plus de 50 albums à son actif, il est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme "Three O'Clock Blues", "The Thrill has Gone" ou "Rock me baby". Depuis quelques mois, il souffrait de graves problèmes de santé récemment. Diabétique, il avait été pris d'un malaise en octobre pendant un concert pour cause d'épuisement et de déshydratation, ce qui avait entraîné l'annulation du reste de sa tournée.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire