La Havane (AFP). EXCLUSIF AFP - Prochaine réunion USA-Cuba sur la réouverture d'ambassades

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez a annoncé mercredi à l'AFP la tenue prochaine d'une nouvelle session de pourparlers entre Cuba et les Etats-Unis sur le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. "Ces prochaines semaines nous allons avoir à Washington une nouvelle session de négociations sur le rétablissement des relations diplomatiques et l'ouverture d'ambassades", a déclaré le ministre lors d'un entretien exclusif, précisant que le jour de cette réunion restait à déterminer. Au département d'Etat américain, un diplomate a précisé mercredi soir que son gouvernement tablait sur une rencontre avec La Havane "la semaine prochaine", ajoutant qu'aucune date précise n'avait été fixée. Cette session fera suite à deux autres réunions, tenues en janvier et février, sur le rétablissement des liens diplomatiques entre les deux pays, suspendus depuis 1961. Ces pourparlers se sont tenus dans la foulée de l'annonce choc, le 17 décembre, par les présidents Barack Obama et Raul Castro d'une amorce de dégel entre les deux voisins. Mardi, le président Castro avait annoncé que le 29 mai serait levé le principal obstacle à la nomination d'ambassadeurs pour La Havane: le retrait de Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, au terme des 45 jours prévus pour l'examen par le Congrès américain de la proposition émise par le président Obama. Le président cubain avait aussi expliqué que les deux parties discutaient actuellement du comportement que La Havane attend des diplomates américains à l'avenir. "J'ai expliqué () au président (Obama) que ce qui me préoccupait le plus est qu'ils continuent à se livrer à des activités illégales", comme la formation "de journalistes indépendants". Les Etats-Unis doivent comprendre "que Cuba est une nation petite et voisine, mais souveraine et indépendante avec laquelle ils doivent négocier sur des bases d'égalité et de respect", a affirmé M. Rodriguez. Sur un autre point à régler, l'interruption des services bancaires qui perturbe les activités de la représentation cubaine à Washington depuis plus d'un an, le ministre a dit à l'AFP qu'il y avait eu "une progression considérable". Les Etats-Unis imposent depuis plus d'un demi-siècle un embargo commercial et financier à Cuba. Les deux pays entretiennent chacun depuis 1977 une section d'intérêts qui fait office d'ambassade.

