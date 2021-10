Coupe de Basse-Normandie : Bayeux se promène à Deauville et file en finale

AST Deauville 2-6 Bayeux FC

Sans Romain Marais, blessé aux adducteurs mais tout de même sur la feuille de match, les Bayeusains démarrent approximativement la rencontre. Léo Trégoat initie un très bon mouvement sur la gauche avant de délivrer un centre parfait à Llorca qui voit son extérieur du pied fuir le cadre (4'). Prévenus alors, ils se décident à aller de l'avant et, sur la première accélération d'Aftis à droite, son centre mal repoussé laisse Perot ouvrir le score (0-1, 9'). Sonnés par ce but encaissé sur la première occasion adverse, les Deauvillais ne s'en remettent pas. Lancé par dessus par Legrand, Yannick Leclerc bat Chotin d'une demi-volée (0-2, 13'). Benjamin Renaux bute ensuite sur le portier local (15').

Impérial dans le jeu sous la houlette de son capitaine Yannick Leclerc, le BFC récite sa partition. Servi à l'entrée de la surface, Renaux profite de l'apathie défensive pour aller éliminer Chotin et pousser la sphère au fond (0-3, 26'). L'addition manque d'être encore plus salée lorsque la balade d'Aftis se termine par un service pour Hatchi qui, seul à deux mètres du but vide, trouve la barre... (27').

Sevré de ballon au sol et toujours servi sur du jeu long, Dimitri Milon tente de remuer son équipe, mais son centre ne trouve pas Thirouin (28'), alors que les Deauvillais sont trop nerveux à l'image de Tamouh ou Tirera. Puis, juste avant la pause, le cafouillage dans la surface locale se termine par un but presque anodin de Perot pour le doublé (0-4, 43').

Appliqués et pleins de maîtrise collective, les Bajocasses rentrent aux vestiaires avec un matelas plus que confortable.

Toutefois, dés leur réapparition sur la pelouse, les Deauvillais montrent un sursaut d'orgueil. Lancé par Thirouin, Milon tombe sur Bazire mais le capitaine a suivi et marque de volée (1-4, 46'). Enthousiastes, Milon et Léo Tregoat butent sur le rempart visiteur (48'). Yannick Leclerc est proche du doublé mais son coup-franc est superbement sorti par Chotin (51'). Alors, Léo Tregoat, sur la même phase, trouve son frère Diego en retrait qui trompe Bazire (2-4, 55'). L'espoir renaît pour l'ASTD, et Chotin est encore à la parade devant Aftis (62'). Mais Tamouh, sur une passe latérale interceptée, offre à Hatchi un boulevard. L'ailier accélère et va tromper seul le gardien d'un tir croisé avec l'aide du poteau (2-5, 66'). Pourtant les locaux y croient, et Tamouh est proche de se racheter quand son coup de tête est sorti par Bazire sous la barre (68'), avant que ce dernier ne sorte encore le grand jeu devant Milon et Llorca, aidé par son montant (77'). Chotin, décidément lui aussi mis à contribution, sauve son équipe d'une vraie fessée devant Lair (75'). C'est toutefois lui qui laisse filer le ballon derrière sa ligne sur un centre fort d'Hatchi (2-6, 83'). Auvray, tout juste entré en jeu, sera tolérant et ne marquera pas devant le gardien abandonné (88').

Trop fragiles défensivement, les Deauvillais ont laissé passer l'occasion de vivre une fin de saison avec une finale, eux qui n'ont plus gagné le trophée depuis 2004. Pour Bayeux, qui ne l'a plus soulevé depuis 1999, cette belle copie du soir laisse augurer des espoirs en vue de la finale qui se déroulera le 21 juin à Vire, soit contre Flers, soit contre la réserve de Saint-Lô, qui se rencontreront mercredi 27 mai.

Léo Trégoat (Milieu AST Deauville) : «On est plutôt bien entré dans le match, sur la continuité d'un très bon échauffement. Le problème, c'est qu'en ce moment dés que l'adversaire attaque, ça fait but... On s'est écroulés, mais on est bien reparti en début de deuxième période où on a cru pouvoir revenir. On leur a mis le doute car si on revenait à 3-4, il y avait vraiment moyen mais on a repris un but et là c'était fini. On ne peut pas espérer gagner en prenant six buts.»

Thierry Moreau (Entraîneur adjoint Bayeux FC) : «On a réussi à les user par notre maîtrise collective, notamment grâce à la qualité technique de nos joueurs offensifs. C'est vrai qu'on a douté sept ou huit minutes en début de deuxième période mais on a su reprendre le rythme et la maîtrise du ballon pour se mettre à l'abri. Maintenant, en vue de la finale, il va falloir qu'on sache se servir de la défaite et de la grande déception de la saison dernière, que ce soit Flers ou Saint-Lô en face.»