Festival du film de Deauville 2015 : Benoît Jacquot, président du jury

Son premier long-métrage date de 1975 et portait le nom de "L'assassin musicien". Il signe ensuite "La désenchantée" en 1990, "inspiré par la débutante Judith Godrèche", relate le résumé de l'équipe du festival. "C'est autour d'une autre jeune comédienne, Virginie Ledoyen, qu'il construit "La fille seule" en 1995, oeuvre qui lui vaut les éloges de la presse. Avec "Le septième ciel", il fait un pas vers le grand public et dès lors, tous se bousculent pour être devant sa caméra : Isabelle Huppert ("L'école de la chair", présenté au Festival de Cannes en 1998), Isabelle Adjani ("Adolphe"), Catherine Deneuve ("Princesse Marie")."

Parmi ses autres réalisations : "Sade" (2000), À tout de suite (2004), Villa Amalia (2008) ou "Les adieux à la reine", fiction historique qui relate les derniers jours de la Reine Marie-Antoinette, et qui lui vaut le prix Louis-Delluc du Meilleur Film, en plus de ses trois nominations aux César. "Après avoir esquissé nombre de portraits de femmes, il met en scène le chassé-croisé contemporain "3 coeurs" (2014) avec un premier rôle masculin écrit pour Benoît Poelvoorde, accompagné de Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni et Catherine Deneuve. En 2015, son film "Journal d'une femme de chambre", adaptation du roman d’Octave Mirbeau avec Léa Seydoux dans le rôle principal, est sélectionné en compétition au Festival de Berlin."