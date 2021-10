Pôle Emploi-gendarmerie, une convention pour encourager les vocations

Chaque année, la gendarmerie procède, à la suite de concours d'entrée nationaux, à des milliers de recrutements, soit de gendarmes adjoints-volontaires (GAV), soit de sous-officiers. Pour encourager les vocations et augmenter la qualité du recrutement, la gendarmerie régionale a signé une convention avec le Pôle Emploi régional et la Préfecture (une convention nationale déclinée localement). Car, comme le souligne le directeur de cabinet du préfet Jean-Marc Magda, "il faut veiller à ce que les emplois publics soient connus".

Sensibiliser les jeunes

Alors que la société française entame un papy boom, les besoins dans la gendarmerie vont s'accroître. Environ 100-150 GAV sont généralement déployés chaque année dans la région et cette année, 74 sous-officiers ont renforcé les rangs de la gendarmerie haut-normande. "Avec cette convention Pôle Emploi s'engage à informer le plus largement possible ses publics sur les différents métiers de la gendarmerie", assure Hervé Baron, responsable partenariat au Pôle Emploi Haute-Normandie.

Une campagne déjà lancée

La campagne de sensibilisaton a déjà commencé. Erwan Quelen, 24 ans, et Nicolas Lévêque, 21 ans, ont passé début avril les tests pour devenir GAV. Le premier, qui "veut travailler depuis toujours dans les forces armées", et le second, informé par hasard de l'opportunité d'un emploi dans la gendarmerie, devraient bientôt recevoir une réponse. Et donner ainsi le coup d'envoi de cette convention.