Cléon : il volé un véhicule et le conduit sans permis

La brigade canine patrouille à Cléon ce mercredi 13 mai à 4h du matin lorsqu'elle aperçoit un véhicule signalé volé depuis le 11 mars dernier. Les policiers décident de contrôler le conducteur de la Peugeot Partner qui n'oppose aucune résistance et se stationne rapidement.

L'individu, un homme né en 1958 et demeurant à Cléon, a expliqué aux policiers ne pas être titulaire du permis de conduire et avoir emprunté le véhicule à l'un de ses amis, mais ne plus se souvenir lequel.

Il a été interpellé et placé en garde à vue. C'est la brigade de répression de la délinquance automobile qui traite l'affaire.