Paris (AFP). Langues anciennes: Vallaud-Belkacem s'adresse au Conseil supérieur des programmes

Najat Vallaud-Belkacem a demandé mercredi au Conseil supérieur des programmes (CSP) de plancher sur les langues et cultures de l'Antiquité et de remettre ses propositions mi-octobre, selon une lettre dont l'AFP a eu connaissance. Alors que des opposants à sa réforme du collège redoutent la disparition du latin et du grec, la ministre de l'Education nationale demande au CSP d'apporter dans son projet de programme de français de la cinquième à la troisième "des articulations plus lisibles avec les langues et cultures de l'Antiquité". Elle souhaite qu'il travaille également sur le thème "Langues et cultures de l'Antiquité" prévu dans les nouveaux Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et enfin qu'il rédige "des programmes pour les enseignements de complément de latin et de grec" prévus dans la réforme du collège, contre laquelle une grève est prévue mardi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire