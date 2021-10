Le MSC Sinfonia à Cherbourg : un paquebot rallongé de 24 mètres !

Une nouvelle escale inaugurale ce mercredi 13 mai, à Cherbourg : celle du MSC Sinfonia, de la compagnie MSC Crociere, bien connue sur le port.

La particularité de ce paquebot, qui mesurait déjà 251 mètres de long, c'est qu'il a été rallongé. De janvier à mars 2015, le MSC Sinfonia a d'abord été découpé, afin d'ajouter un tronçon supplémentaire de 24 mètres.

Cette manoeuvre permet à la compagnie de proposer 194 cabines de plus, et d'accueillir plus de 2600 passagers.