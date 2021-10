Goldman, Aznavour et Le Forestier composent sur la Bataille de Normandie

Tout semble avoir été écrit sur la Bataille de Normandie, celle qui mit en partie fin à la Seconde guerre mondiale. Depuis plusieurs mois, un petit groupe de professionnels de la musique travaille à l'élaboration d'un spectacle intitulé "Le chant des anonymes", dont l'essentiel des textes a été écrit.

Goldman, Aznavour, Duteil, Le Forestier...

Derrière les plumes, se cachent quelques grands noms de la chanson française : Jean-Jacques Goldman, Alain Chamfort, Maxime Le Forestier, Charles Aznavour, Yves Duteil... "Mais ils ne seront pas sur scène", prévient Erick Benzi, l'un des grands artisans du projet et arrangeur de Jean-Jaques Goldman. "Durant les représentations, ils apparaîtront peut-être au travers de vidéos". La scénographie devrait être agrémentée par des images d'archives, mises en valeur par du mapping 3D. Le casting est bouclé. Six jeunes chanteurs âgés entre 18 et 35 ans, trois filles et trois garçons, interpréteront une vingtaine de titres retraçant l'époque trouble du Débarquement jusqu'à la Libération de Paris. "L'idée est de revenir sur l'histoire des petits gens, des infirmières aux curés, en passant par une civile qui tombe amoureuse d'un soldat." Une exposition itinérante devrait également accouché de ce travail. La première représentation devrait être donné au Mémorial de Caen en septembre 2016.