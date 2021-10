Paris (AFP). Macron: Proglio était en conflit d'intérêts, pas de campagne contre lui

Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a jugé mardi que Henri Proglio, qui vient de renoncer à la présidence du groupe Thales en l'accusant de mener une "campagne" contre lui, était en situation de "conflit d'intérêt". "Il était normal que nous demandions à Henri Proglio de choisir entre des fonctions éminentes de dirigeant même non exécutif à la tête de Thales et des engagements réels, rémunérés auprès de grands acteurs du secteur militaire et civil, en particulier nucléaire, russe. Cela ne nous paraissait pas compatible", a affirmé le ministre. "C'est un problème d'éthique et de conflit d'intérêt", a-t-il ajouté, en assurant: "Je n'ai pas alimenté de campagne, j'ai du respect pour l'homme, pour le dirigeant qu'il a été à la tête de Veolia et d'EDF".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire