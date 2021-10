Immobilier : Rouen, un bon placement pour les investisseurs ?

Béatrice Batran, gérante de B2C, conseiller en gestion de patrimoine nous donne son avis. "Je pense qu'il est préférable d'investir à Rouen, car quoi qu'il arrive le centre-ville restera le centre-ville." Béatrice Batran conseille également le plateau Nord aux investisseurs. "Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume ou Bihorel, des villes bien placées où il est plus facile de revendre et de louer". Enfin, les plateaux Est "et leur futur accès à l'A13 peuvent être envisagés".