Paris (AFP). Henri Proglio renonce à la présidence de Thales, dénonce une campagne contre lui

L'ancien patron d'EDF Henri Proglio a annoncé mardi dans un entretien au Monde qu'il renonçait à la présidence de Thales, dénonçant une "campagne" de Bercy à son encontre et ajoutant en avoir "assez du soupçon" et "de l'humiliation". "Il faut arrêter de me prendre pour un guignol, un espion, un goinfre, un traître?", a ajouté M. Proglio dans cet entretien publié à la veille d'une assemblée générale du groupe d'électronique et de défense qui devait approuver sa nomination comme président non exécutif.

