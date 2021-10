Paris (AFP). Les actes homophobes en baisse de 38% en 2014

SOS homophobie a enregistré une baisse sensible de 38% des actes homophobes en 2014 mais relève que "dans la vie quotidienne, la haine et la violence se manifestent toujours autant" en France. En 2014, l'association a recueilli 2.197 témoignages faisant état d'actes homophobes contre 3.517 l'année précédente, selon son rapport annuel publié mardi. Cette "baisse du nombre de témoignages reçus" arrive après la "hausse sans précédent" de 2013, année de "la libération de la parole homophobe" liée aux "débats sur le mariage pour tous", écrit-elle dans ce document intitulé "Homophobie 2015". "En 2013, nous avions reçu un nombre sans précédent de témoignages", souligne Yohann Roszéwitch, président de SOS Homophobie. "Un an plus tard le nombre de témoignages a baissé mais dans () la vie quotidienne, la haine et la violence se manifestent toujours autant". Si on met de côté l'année 2013, les actes homophobes ont du reste augmenté de 11% en 2014 par rapport à 2012. La hausse est même de plus de 40% par rapport à 2011. En 2014, la baisse est surtout spectaculaire sur internet, le "principal vecteur d'homophobie en France", avec une chute de 53% des manifestations homophobes par rapport à l'année précédente. Mais dans un contexte plus concret et "quotidien", comme celui du travail, les témoignages reculent peu ou pas.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire