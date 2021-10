Nicosie (AFP). Chypre: reprise des pourparlers de paix le 15 mai

Les pourparlers de paix à Chypre pour la réunification de l'île coupée en deux depuis 1974 vont reprendre le 15 mai, a annoncé lundi l'envoyé spécial de l'ONU Espen Barth Eide, à l'issue d'une rencontre entre le dirigeant chypriote-grec et son homologue chypriote-turc . Nicos Anastasiades et Mustafa Akinci se sont longuement serré la main après l'annonce de la reprise des pourparlers, qui étaient interrompus depuis octobre, a constaté un journaliste de l'AFP. Les trois hommes sortaient d'un diner au Ledra Palace, un ancien hôtel situé à Nicosie dans la zone tampon qui sépare l'île en deux, et actuellement occupé par l'ONU. MM. Anastasiades et Akinci sont tombés d'accord sur "l'importance d'utiliser l'élan créé et cette nouvelle opportunité d'avancer sans tarder", a déclaré M. Eide, entouré par les deux dirigeants. Ils ont décidé de se rencontrer vendredi pour avoir "un échange général de point de vue" et organiser la suite des négociations, a-t-il précisé, évqoouant une "opportunité unique" à saisir. Les Chypriotes grecs avaient quitté la table des négociations en octobre pour protester contre les agissements d'Ankara, qui cherchait selon Nicosie à perturber ses explorations énergétiques en mer en envoyant un navire sismique dans sa zone économique exclusive (ZEE). Peu après la rencontre, M. Akinci a twitté "Ce soir, nous nous sommes rencontrés avec @AnastasiadesCY, c'était une rencontre positive, un bon début". M. Eide a lui parlé, sur Twitter, d'un diner "source d'inspiration". C'est la première fois que M. Anastasiades rencontrait M. Akinci, élu fin avril "président" de la République turque de Chypre nord (RTCN). Cette entité non reconnue occupe un tiers du territoire de Chypre depuis l'invasion par la Turquie en 1974, en réaction à un coup d'état nationaliste visant à rattacher l'île à la Grèce. M. Akinci est vu comme plus favorable à une solution que son prédécesseur, mais la position de la Turquie, qui contribue à un tiers du budget de la RTCN et finance la majorité de ses infrastructures, joue un rôle essentiel dans les négociations.

