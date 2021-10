Pierre Moussaoui, un cuisinier aux mains de sculpteur

Bienvenue dans l'univers de Pierre Moussaoui ! Ici, les livres sont faits de chocolat, le jambon peut être sérigraphié, les arbres produisent des pilons de volaille… Mais vous ne rêvez pas : tous ces éléments qui paraissent tout droit sortis de l'imagination de Tim Burton, sont en fait les dernières idées d'un cuisinier tout aussi surréaliste. Pierre Moussaoui a 48 ans et "20 de cuisine". D'abord spécialiste du foie gras, il a vite transformé son produit phare, "symbole de délicatesse, d'élégance et du savoir-faire français", en mousseline plus insolite. Une première étape qui en appelait d'autres.

Artisan devenu artiste

Ce qui ressemble à une cuisine d'avenir est en réalité inspirée de techniques séculaires : "On n’invente rien, on remodèle. Les Romains travaillaient déjà le foie gras au miel. Et le cheese-cake, il s'en faisait au 1er siècle avant JC !", avance ce fervent défenseur des produits naturels.

C'est d'ailleurs à base de sucre qu'il a sculpté sa dernière trouvaille : des coupelles évasées de différentes couleurs, en forme de coquelicot. Elles ressemblent à s'y méprendre à du verre soufflé, semblable à de la vaisselle d'antan. "Je me suis rapproché d'une archéologue pour obtenir ce résultat". L'artisan, devenu artiste, envisage aujourd'hui de vendre cette technique novatrice. Et se prend au jeu : il peint désormais des tableaux à base de curry, de pomme de terre vitelotte ou d'enduits de cacao. "Des idées, j'en ai plein les cartons", s'amuse Pierre Moussaoui, qui espère exposer un jour ses produits dont il a fait des œuvres d'art… de bon goût.