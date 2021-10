Lohengrin à Rouen : retour aux sources

Pour le metteur en scène Carlos Wagner, il était nécessaire de disséquer la pièce pour retrouver la sublime beauté de l’œuvre : "Réappropriée par le national-socialisme pour l'exaltation martiale de la partition et pour le sujet du texte - l'arrivée d'un leader charismatique venu à la rescousse d'une nation en péril - l’œuvre de Wagner avait été détournée de ses intentions primaires." Lohengrin doit être un personnage profondément énigmatique et ambivalent. "On ne sait pas s'il s'agit d'un sauveur ou d'un manipulateur. Le doute persiste." Un texte qui reste étonnamment pertinent à l'aune des événements politiques récents.

Pratique. Mercredi 13, vendredi 15 et mardi 19 mai à 19h, dimanche 19 à 15h. Théâtre des Arts à Rouen. Tarifs 10 à 68€. www.operaderouen.fr