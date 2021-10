Vaccination : les infirmiers s'y piquent

Un protocole qui consiste à déléguer à des infirmiers la décision ainsi que la prescription des vaccins. "Il s'agit d'un protocole signé entre un médecin et une infirmière, qui concerne les vaccinations du calendrier vaccinal", précise Corinne Leroy, responsable adjointe du pôle prévention et promotion de la santé à l'agence régionale de santé. Une initiative unique en France, qui devrait permettre d'encourager la vaccination des moins de 11 ans et "permettra à ceux qui en ont besoin d'accéder plus facilement à la vaccination".

Les infirmiers volontaires doivent suivre une formation théorique et pratique supervisée par un médecin, mais "ne peuvent pas vacciner les enfants de moins de six ans et ne peuvent jamais faire de primo vaccination". Un dispositif amené à se développer dans de nombreux centres hospitaliers.