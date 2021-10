Le Havre : ils lui volent son téléphone et ses vêtements

Les faits se sont déroulés peu après 17h ce dimanche 10 mai. Les policiers de la Brigade Anti-Criminalité sont requis pour se rendre boulevard Albert 1er au Havre pour un jeune homme dont les vêtements et le téléphone portable auraient été dérobés quelques minutes plus tôt par deux individus.

En arrivant sur les lieux, les policiers prennent contact avec la victime, un jeune homme né en 1995 et demeurant au Havre. L'homme, uniquement vêtu d'un caleçon, indique aux forces de l'ordre connaître ses agresseurs et avoir été menacé de mort sur le réseau social Facebook.

Les policiers finissent par apercevoir les deux agresseurs correspondant au signalement. Le premier, né en 1982 et demeurant au Havre, est en possession du téléphone portable de la victime. Le second, un jeune havrais né en 1997, indique avoir déposé les vêtements et les chaussures du jeune dans une poubelle. Seules les chaussures seront retrouvées.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. Ils ont indiqué que la victime leur devait de l'argent. Une enquête est actuellement en cours.