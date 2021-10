Gradur, The Avener et vos soirées club du week-end en Normandie

Votre soirée concert

Daniel Melingo en live dans le cadre du festival Jazz sous les pommiers à la salle Marcel Hélie de Coutances.

La musique africaine de Danyel Waro à découvrir au Trident à Cherbourg-Octeville.

Dans vos clubs

A l'occasion des 30 ans de votre discothèque Planches à Deauville c'est The Avener en Dj Set avec notamment son hit « Fade out lines » numéro 1 des clubs. C'est de 23h00 à 7h00.

Gradur lui est en showcase au Skull Club à Torigny sur Vire pour vous jouer son hit "Jamais". Comptez 20 euros l'entrée sur place + une conso.

Pour les 3 ans de NAE France retrouvez Amélie des Anges et Jeremstar pour la première fois dans la Manche au Koncept à Lessay avec dédicaces photos, jacuzzi et champagne shower.

A l'Agrion à Ver c'est la soirée "Merci Qui" avec strip tease. L'entrée offerte avant 01h30.

Soirée "Klubb of Reggaeton" by DJ Krazzy le résident du plus grand dancefloor portugais de la région parisienne, Le Sète, revient pour la soirée Latino du Plan B à Males dans l'Orne.