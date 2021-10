Paris (AFP). Ligue 1: l'OM renverse Monaco et relance le suspense pour la 3e place

Marseille peut encore rêver à la 3e place et à la Ligue des champions après sa victoire renversante contre Monaco (2-1), dimanche en clôture d'une 36e journée qui a relancé le suspense pour la course au podium. . Marseille, c'est fou ! Marseille a tout donné et a été récompensé au centuple. Mené au score dès la 46e seconde après un but de José Moutinho, l'OM s'est longtemps cassé les crampons sur la défense monégasque et sa confiance alors au beau fixe alors que se concrétisait la perspective de sécuriser sa 3e place. Puis André Ayew a surgi pour égaliser à la 79e minute, avant qu'Alessandrini marque le but de la victoire par KO huit minutes plus tard dans une indescriptible ambiance au Vélodrome. L'exploit des Marseillais les relance de façon inespérée pour la course au podium et à la C1. Ils restent 4e, à égalité de points (63) avec Saint-Etienne (5e), et ce duo ne pointe désormais plus qu'à deux longueurs de Monaco (3e). Les deux dernières journées promettent un suspense terrible entre ces trois. Et ce resserrement des positions de redonner le sourire à Lyon, qui a certes perdu quasiment le titre, désormais promis au Paris SG, mais qui est quasiment aussi certain de finir à la 2e place directement qualificative pour la C1, avec six points d'avance sur l'ASM. Il reste donc ce dernier accessit pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions et Monaco, même avec son avance réduite à deux points, reste le favori, au regard de son calendrier (réception de Metz et déplacement à Lorient) et de sa remarquable deuxième partie de saison remarquable, alors même qu'il est parvenu jusqu'en quart de finale de l'actuelle édition (éliminée par la Juventus Turin). . Les Verts grappillent aussi L'autre gros gagnant de ce sprint dominical est Saint-Étienne, large vainqueur de Nice (5-0) et qui grappille des points à Monaco. Comme l'OM, l'ASSE peut encore rêver de déloger l'ASM, même si sa différence de buts pourrait le plomber. Mais les Verts se mettent justement à marquer ! Et c'est Nice qui en a fait les frais. Un succès largement mérité, qui s'est dessiné avec deux buts en première période. D'abord par le capitaine Loïc Perrin, d'une tête après un corner (25e), ensuite par Jérémy Clément, auteur d'une volée placée à l'entrée de la surface (40e). Erding, aidé par le poteau, a ajouté le troisième but en contre peu après l'heure de jeu. Gradel (84e) a alourdi une addition devenue bien plus salée encore avec le dernier but de Monnet-Paquet (88e), pour des Niçois englués à la 15e place et pas mécontents d'avoir une marge de cinq points sur le 18e Évian/Thonon. . Montpellier zieute l'Europa League Montpellier s'est aussi donné les moyens de croire encore à l'Europe, après sa victoire à Lens (1-0). Le club héraultais (7e) compte désormais 56 points, soit trois de moins que Bordeaux qui a battu Nantes samedi (2-1). Un retard rattrapable, alors qu'il reste deux matches à disputer, dont celui de la 38e journée qu'il jouera chez les Girondins. L'enjeu sera la 6e place, susceptible d'être qualificative pour le 3e tour préliminaire de l'Europa League si le Paris SG remporte la Coupe de France le 30 mai contre Auxerre (L2). Le héros montpelliérain, qui a fait oublier la morosité ambiante dans une rencontre où il ne s'est pas passé grand-chose et où le club héraultais semblait trahir un manque de motivation coupable, a été Anthony Mounier, buteur dans les arrêts de jeu, sa huitième réalisation de la saison. Résultats de la 36e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

