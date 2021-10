DSR : Mondeville et Ifs prennent de l'air

La réserve de Mondeville accueillait Carentan, deux formations à égalité de points en haut du tableau, tandis que l'AG Caen et l'AS Ifs se déplaçaient dans la Manche, à Granville et Cherbourg.

USON Mondeville (B) 2-0 CS Carentan

Sous ce soleil dominical, la rencontre démarre sur un faux-rythme. Le ballon sort trop souvent et les deux équipes abusent de jeu long. Bien que l'USONM tente de se montrer un peu plus pressant, aucune occasion n'est à se mettre sous la dent. Seul Moisan tente sa chance, hors cadre (33'), durant une première période d'un niveau technique faible.

En revanche, la deuxième période sera un peu plus animée. Tamiencew effectue un excellent travail sur la droite avant de servir Vallée qui trompe Mauger d'une belle volée (1-0, 52'). Les Manchois tentent d'inquiéter Baudouin, mais les frappes de Fily (59') et Debeaupte (68') ne sont pas très dangereuses. Le jeu des locaux penche à droite et sur un bon mouvement, Terry Michel centre en retrait pour Tamiencew dont la frappe est trop molle (72').

Les Carentanais ne réussissent pas à se créer de réelles opportunités devant le but adverse pour revenir, et après un ballon par dessus, Tamiencew emmène puis lobe le gardien avec lucidité (2-0, 83'). Le match plié, Vallée tente même un ciseau qui passera à côté (87').

Emmenés par un très bon Rudy Tamiencew auteur d'un but et d'une passe décisive, les Mondevillais engrangent leur dixième victoire de la saison et prennent l'air au classement. Pour les Carentanais, cette défaite intervient après sept rencontres sans revers dont six victoires. Ces derniers devront grappiller encore au moins un succès pour se maintenir.

AS Cherbourg (B) 0-5 AS Ifs

Battue lors de ses deux dernières rencontres à Mondeville et devant la MOS, l'AS Ifs se devait de s'imposer à Cherbourg, déjà relégué, pour ne pas plonger vers la zone rouge. C'est chose faite puisque les protégés d'Hervé Savaroc ont plié l'affaire en une mi-temps, avec notamment un doublé de Vallienne et une nouvelle réalisation de Selim Besri. « Cette victoire fait du bien. Mais on n'est pas encore du tout à l'abri. Il nous faut encore une victoire, minimum. » analyse le coach ifois.

Samedi, le CA Lisieux a sombré face à la réserve de Saint-Lô (0-3). L'équipe de David Caillard, qui pouvait encore parler d'une éventuelle montée il y a deux mois, parle désormais de maintien. Battus pour la troisième fois d'affilée, les Lexoviens sont, à la sortie de cette journée, premier relégable.

De son côté, l'AG Caen n'a pu faire mieux qu'un résultat nul sur le terrain de Granville. Vainqueurs le week-end dernier de Cherbourg, les Caennais ne sont pas parvenus à enchaîner alors que « les matchs nuls ne payent pas », dixit Julien Le Pen. Le match entre l'AGC et Lisieux, samedi prochain, sera capital.