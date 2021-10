Cité du Vatican (AFP). Vatican: Raul Castro remercie le pape pour sa médiation avec les Etats-Unis

Le président Raul Castro a rencontré dimanche au Vatican le pape François et l'a remercié de sa "médiation" ayant permis le rapprochement historique avec les Etats-Unis, a rapporté le porte-parole du Vatican. Cette visite du président de l'île communiste, qui venait de Moscou, a lieu un peu plus de quatre mois avant l'étape que fera Jorge Bergoglio en septembre à La Havane, sur sa route qui le mènera aux Etats-Unis. "Raul Castro a remercié le pape pour sa médiation entre Cuba et les Etats-Unis", a rapporté le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi. L'entretien a aussi porté sur les modalités du prochain voyage à La Havane. Raul Castro était accompagné d'une délégation d'une vingtaine de personnes, dont son ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez Parrilla. Il a eu un tête-à-tête en espagnol "très cordial" d'une heure -un temps long pour ce type d'audience- dans un petit salon attenant à la grande salle Paul VI. - Je lis tous ses discours - M. Castro lui a offert le tableau d'un artiste cubain, Kcho, qui évoque le thème des clandestins naufragés de la mer, cher à Jorge Bergoglio. Celui-ci a remis à Raul Castro une médaille représentant Saint Martin de Tours, saint français célèbre pour avoir partagé son manteau avec un mendiant. C'est un geste, a-t-il recommandé, qui invite à "couvrir la misère du peuple et à promouvoir activement sa dignité?. Raul Castro s'est déclaré dimanche "très frappé" par sa rencontre avec François, saluant "sa modestie et sa sagesse" et assurant qu'il "se rendrait à toutes ses messes" quand il visiterait Cuba". "Je lis tous les discours du Saint-Père et (.) si le pape continue à parler ainsi, un jour je recommencerai à prier et retournerai à l'Eglise catholique. Et je ne le dis pas pour plaisanter", a affirmé le dirigeant cubain. Son frère aîné, Fidel, s'était rendu au Vatican en 1996 pour voir Jean-Paul II: visite qui avait préparé le terrain au voyage historique du pape polonais à Cuba deux ans plus tard. Le prélat argentin Jorge Bergoglio accompagnait alors Jean-Paul II. Le Vatican et François ont joué un rôle important dans le rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis en décembre, après plus de cinquante ans de tensions. Le Vatican avait révélé une médiation personnelle du souverain pontife, qui avait écrit aux deux chefs d'Etat. "Que le monde s'ouvre à Cuba et que Cuba s'ouvre au monde", avait lancé Jean-Paul II en 1998 à La Havane: des années d'efforts ont porté leurs fruits. Le Saint-Siège est apprécié par le régime communiste car il l'a toujours appuyé dans sa demande de levée de l'embargo américain. En contrepartie, dans un ferme soutien à l'Eglise locale, il a demandé une libéralisation du régime et l'élargissement des prisonniers politiques, souvent des catholiques engagés. - Rôle déterminant de l'Eglise cubaine - Jorge Bergoglio s'était beaucoup impliqué dans la question cubaine, coordonnant en 1998 la rédaction d'un livre intitulé, "Dialogue entre Jean-Paul II et Fidel Castro". La lune de miel actuelle entre Cuba et le Saint-Siège est aussi la conséquence du rôle déterminant de l'Eglise cubaine, et notamment du cardinal de La Havane, Jaime Lucas Ortega, qui se sont imposés comme interlocuteurs obligés du régime, à la fois fermes et prêts à la discussion. Cuba aura reçu la visite de trois papes en moins de vingt ans, si l'on compte celle en 2012 de Benoît XVI, qui s'était entretenu chaleureusement avec Fidel Castro. La médiation entre Cuba et l'administration américaine est un grand succès pour la discrète diplomatie du Saint-Siège. Elle a un fort impact sur le continent latino-américain, majoritairement catholique, d'où vient, pour la première fois de l'histoire, un pape. Le Vatican s'est aussi entremis discrètement, sans succès, pour tenter de trouver une issue à la crise politique aiguë au Venezuela. Il s'efforce depuis longtemps d'encourager la réconciliation en Colombie entre le gouvernement et les mouvements de guérilla. Il a réussi une médiation en 1984 entre le Chili et l'Argentine sur leur différend du canal de Beagle.

