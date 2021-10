Genève (AFP). Suisse : plusieurs morts dans une fusillade dans le canton d'Argovie

Une fusillade survenue samedi soir à Würenlingen, dans le canton suisse d'Argovie (nord) a fait plusieurs morts, tous des adultes, a annoncé dimanche la police cantonale. La police, qui n'a pas donné le nombre de victimes, a ajouté que les causes de cette fusillade étaient inconnues et qu'une conférence de presse devrait avoir lieu dans l'après-midi. Selon le porte-parole de la police cantonale d'Argovie, Bernard Glaser, interviewé par la radio locale Radio Pilatus, l'auteur de la fusillade figure probablement parmi les personnes décédées. Les faits se sont déroulés tard samedi soir. Des voisins du drame ont entendu des coups de feu peu après 23h00 (21H00 GMT) et ont alerté la police. Les forces de l'ordre ont découvert plusieurs corps sans vie dans un immeuble et à l'extérieur. Les secouristes n'ont pu que constater le décès des victimes, toutes adultes, a ajouté la police dans son communiqué. L'identification des corps est cours. Les circonstances du crime et les motifs sont inconnus pour l'instant. La police cantonale a déployé un important dispositif durant toute la nuit et lancé des recherches intensives, a-t-elle ajouté. Le Ministère public a ouvert une enquête. Un grave fait divers est déjà survenu à Würenlingen le 13 décembre 1985. Un agent immobilier avait abattu l'amant de sa compagne ainsi que deux prostituées. Le crime s'était produit à quelques centaines de mètres de celui qui s'est déroulé samedi soir. Le meurtrier avait écopé de 20 ans de prison.

