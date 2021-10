Victoire à l'arrachée du SM Caen face à St-Etienne!

Pour retrouver le fil du match, cliquez sur ce lien.





Les premières minutes répondent à une première question essentielle, comment St-Étienne va aborder la rencontre après trois défaites de rang ? La réponse est simple, en jouant. Les « Verts » veulent prendre leur destin en main. Caen de son côté, vise d'abord la solidité avant de penser à attaquer. Mais sur un premier centre de Sako, Guilavoigui se retrouve esseulé au second poteau pour placer une reprise qui vient mourir au raz du montant droit de Thébaux (8e).





Toujours sur le même rythme les débats restent sans réel dominateur et les deux essais lointains d'Alonso le visiteur et Yatabaré le local ne font pas frémir les deux gardiens (25e, 31e). La demi-heure de jeu passée, les tacticiens prennent une leçon de déplacement de bloc, les amateurs de spectacle font grise mine. Normands et foréziens semblent bridés dans leurs intentions et montrent surtout un vrai manque de justesse dans les trente derniers mètres adverses.





Il faut d'abord un éclair du jeune Morel, auteur d'une volée superbe (41e) pour animer de nouveau les débats puisqu'en moins de 60 secondes juste avant la pause, Sako trouve le poteau de Thébaux suite à une action en angle (45e), avant que sur le contre, El Arabi ne voit sa tête sur centre de Nivet, venir percuter la transversale de Janot avant de rebondir sur la ligne de but (45e+1). On se dit à la pause que ces deux situations vont faire frissonner les deux entraîneurs et les faits donnent immédiatement le « la » au coup d'envoi de seconde période. Repositionnés, Caennais et Stéphanois ne laissent aucun espaces aux deux attaques.





Un décalage sur le flanc droit permet néanmoins à Battles d'adresser un centre vers Rivière mais la reprise acrobatique de l'attaquant « vert » file devant la ligne de but de Thébaux sans la franchir (55e). Une alerte sans frais pour Malherbe qui montre également un peu les dents sur phase arrêtée mais le coup franc de Mollo est bien capté par Janot. L'heure de jeu écoulée, les changements tactiques commencent sur les deux bancs de touche mais rien n'y fait réellement. Les minutes filent et l'impression que ce 0-0 satisfait les deux « onze » se fait de plus en plus présente. Comme souvent dans pareille situation, les dix dernières minutes sont les « valeurs refuge » d'un éventuel spectacle. Après que Bayal ait manqué de peu de tromper son propre gardien sur un nouveau coup franc vicieux de Mollo (75e), Janot se trompe dans sa sortie aérienne mais voit avec bonheur, le coup de tête de Traoré renvoyé par la transversale (82e).





Caen semble plus frais et surtout plus ambitieux dans cette fin de match. Mais l'ambition peut couter cher parfois et sur une erreur de Heurtaux, Aubameyang sert Rivière qui se fait reprendre par Marcq au moment d'ajuster Thébaux (85e). Aubameyang toujours lui, tente de profiter d'un nouvel espace dans le dos de Tafforeau mais sa frappe est bien claquée par le portier normand (87e). On se dirige alors vers un partage finalement logique puisque les chiffres sont clairs : deux occasions nettes pour chaque formation et une partie souvent verrouillée. Mais à la 92e minute, Inez déboule sur son côté droit et centre au second poteau vers Mollo qui joue alors une remise en retrait parfaite sur El Arabi dont le plat du pied ne laisse aucune chance à Janot. Comme rarement cette saison, le stade d'Ornano explose en même temps que tout le groupe caennais entassé sur le bord du terrain à fêter ce but absolument essentiel pour la suite des évènements...