Sanaa (AFP). Yémen: raids contre le fief rebelle et un aéroport après une offre de trêve

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a bombardé samedi le bastion des rebelles chiites dans le nord du Yémen et l'aéroport de Sanaa, quelques heures après avoir proposé une trêve humanitaire à partir de mardi. Samedi soir, ces rebelles Houthis n'avaient toujours pas réagi à l'offre de cessez-le-feu formulée par Ryad, qui mène depuis six semaines une campagne aérienne pour les empêcher de prendre le contrôle du Yémen. A Saada, quelque 800 personnes ont fui le fief des insurgés avant l'expiration vendredi soir d'un délai accordé par les forces de la coalition aux civils pour quitter la ville, selon des témoins. Des agences humanitaires ont prévenu que de nombreux civils n'auraient pas le temps de fuir Saada à temps et exhorté la coalition à temporiser avant de considérer la province entière comme cible militaire. La coalition a bombardé toute la nuit cette ville située à une cinquantaine de km de la frontière de l'Arabie saoudite, selon les témoins. Le village de Marran, d'où est originaire le chef des rebelles, Abdel Malek Al-Houthi, a également été visé, ont-ils dit. La coalition a confirmé samedi avoir ciblé les maisons de plusieurs chefs Houthis, ainsi que des dépôts d'armes, et répété ses appels aux civils de se tenir loin des positions rebelles, selon l'agence officielle saoudienne SPA. - Deux roquettes sur l'aéroport - Les avions de la coalition ont également mené des frappes contre le principal aéroport de la capitale Sanaa, aux mains des rebelles. Le tarmac a été visé par deux roquettes, ont indiqué des témoins alors que l'Autorité de l'aviation civile devait le rouvrir momentanément pour recevoir les aides destinées à la population prise au piège du conflit. L'ONU et des organisations humanitaires ont maintes fois critiqué les multiples frappes de la coalition contre l'aéroport, une voie "vitale" selon elles pour transporter les secours dans un pays en proie à toutes sortes de pénuries -nourriture, carburant, médicaments. La situation humanitaire au Yémen, soumis à un blocus aérien et maritime de la coalition, est alarmante. L?Unicef a prévenu que si les restrictions aux importations continuaient, "elles feront plus de morts que les balles et les bombes dans les prochains mois". Dans le sud, 30 personnes, dont 24 rebelles et six combattants partisans du président en exil Abd Rabbo Mansour Hadi ont été tuées à Zinjibar, capitale de la province d'Abyane, lors d'affrontements qui ont débuté vendredi, selon un responsable militaire. Plus de 1.400 personnes ont été tuées dans le conflit, selon l'ONU. La campagne aérienne lancée le 26 mars contre les rebelles, soutenus par l'Iran, n'a pas fait reculer les insurgés même si elle a réduit leurs moyens militaires. Les raids à Saada sont une réponse à un pilonnage rebelle de la région frontalière saoudienne de Najrane qui a tué dix civils cette semaine. Ryad avait alors estimé que les insurgés avaient franchi une "ligne rouge". C'est depuis Saada que les Houthis, aidés de soldats partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, ont lancé en juillet l'offensive qui leur a permis de s'emparer de vastes zones du centre et de l'ouest de ce pays pauvre et instable de la péninsule arabique, dont la capitale. - 'Ni bombardements, ni tirs' - Alors qu'aucune solution au conflit n'est en vue, l'Arabie saoudite a annoncé vendredi un cessez-le-feu de cinq jours à partir de mardi, à condition que les rebelles s'engagent à le respecter.

