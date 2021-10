Paris (AFP). Ligue 1: Lyon craque à Caen, Paris quasiment champion

Lyon, dépassé par la furia de Caen (3-0) et de Nicolas Benezet auteur d'un doublé, a quasiment perdu tout espoir d'empêcher le Paris SG de conserver son titre de champion de France, samedi lors de la 36e journée de Ligue 1. A deux journées du terme, l'OL compte désormais six points de retard sur le PSG, qui a étrillé Guingamp la veille (6-0). Un score qui a par ailleurs eu le grand mérite pour les Parisiens d'inverser considérablement la tendance au niveau de la différence de buts. D'un retard de 2 buts avant cette journée, Paris est passé à une avance de 6. Un avantage qui sera bien difficile à combler pour les Lyonnais quand bien même ils profiteraient de deux faux pas de leur rival. Un scénario assez improbable, alors que le PSG n'aura besoin que d'un nul à Montpellier pour être sacré dès la prochaine journée, samedi prochain. Si le titre est en train de s'envoler pour Lyon, sa deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, peut encore être contestée par Monaco, qui reviendrait à trois longueurs en cas de succès à Marseille dimanche. Pour Caen (13e), cette victoire de prestige le rapproche du maintien, puisqu'il possède quatre et cinq longueurs d'avance sur Reims (17e) et Evian/Thonon (18e), qui s'affrontent en soirée à Annecy. A D'Ornano, les Lyonnais ont craqué en trois minutes fin de première période avec Benezet dans le rôle du bourreau. Le milieu offensif, brillant tout du long, a d'abord vu son centre rentrant passer dans une forêt de jambes avant de surprendre Lopes (41e). Le suppléant de Julien Féret, qui faisait son retour sur le banc, a ensuite doublé le score grâce au poteau, après un petit slalom dans la surface (44e). Ces deux buts ont récompensé des Caennais plus mordants et qui auraient pu marquer plus tôt sans la maladresse de Koita (33e) et qui auraient pu bénéficier d'un penalty au moins sur deux actions (12, 27) litigieuses non sanctionnées par l'arbitre. K.O. debout, les Lyonnais ont aussi eu quelques opportunités, mais Lacazette (29e) puis Grenier (32e) sont tombés sur un très bon Vercoutre, encore décisif et écoeurant devant Fekir (72e) et Yattara (75e) en seconde période. Et ils se sont finalement écroulés pour de bon, après le but du 3-0 inscrit en contre par Privat à la 85e minute. Le programme se poursuit à partir de 20h00 avec notamment le dernier match de Bordeaux au Parc Lescure, contre Nantes, une affiche saveur vintage qui rappelle les grandes heures de feu la Division 1. Résultats de la 36e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Paris SG - Guingamp 6 - 0 samedi Caen - Lyon 3 - 0 (20h00) Bordeaux - Nantes Evian/Thonon - Reims Rennes - Bastia Toulouse - Lille

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire