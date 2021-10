Melbourne (AFP). Australie: arrestation d'un adolescent soupçonné de préparer un attentat à la bombe

Un adolescent soupçonné de préparer un attentat à la bombe a été arrêté en Australie, ont annoncé samedi la police et le Premier ministre Tony Abbott après avoir indiqué que le pays faisait face à une "très sérieuse menace terroriste". "Il y a eu plusieurs coups de filet à Sydney et Melbourne au cours des dernières 24 heures. Il y a eu au moins une arrestation. Nous avons la preuve qu'un attentat à la bombe était à un stade assez avancé de préparation", a déclaré M. Abbott à la presse. La police australienne a précisé qu'elle avait mené vendredi des perquisitions dans une maison du nord de Melbourne, avait fait exploser trois engins explosifs rudimentaires et arrêté un adolescent de 17 ans, qui a été inculpé de préparation d'actes de terrorisme. Elle a refusé de confirmer des informations selon lesquelles un attentat était planifié dimanche à Melbourne. "Mais laissez-moi vous dire, quelque chose allait se passer", a confié le commissaire adjoint Mike Phelan au cours d'une conférence de presse à Melbourne. "Si nous n'étions pas intervenus, il y aurait eu une vraie menace de passage à l'action", a-t-il ajouté. Le suspect, encore mineur, et dont le nom n'a pas été révélé, devrait être présenté lundi devant un tribunal à huis clos. L'Australie a relevé en septembre dernier le niveau de son alerte contre le terrorisme, à la suite en particulier du départ d'au moins 110 de ses ressortissants vers l'Irak et la Syrie pour combattre au sein du groupe jihadiste Etat islamique. Plus de 30 d'entre eux sont rentrés depuis en Australie. En décembre, un musulman d'origine iranienne connu pour ses idées extrémistes a pris en otage 17 personnes dans un café de Sydney et les a retenues pendant près de 16 heures avant d'être abattu. Deux personnes étaient mortes au cours de la prise d'otages. C'est la deuxième attaque déjouée dans l'Etat de Victoria au cours de ces dernières semaines. La police a arrêté le mois dernier deux hommes âgés de 18 ans qui préparaient des "actes terroristes" à Melbourne, dont "des attaques contre des policiers", avaient annoncé les forces de l'ordre.

