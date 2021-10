Sainte-Marie (Madagascar) (AFP). Le trésor d'un célèbre pirate découvert à Madagascar?

Le trésor du célèbre pirate William Kidd gît-il depuis le XVIIe siècle au large de Madagascar? C'est ce qu'espèrent des explorateurs américains, qui ont remonté jeudi un lingot d'argent de 45 kg découvert dans une épave qui pourrait être le navire de "Capitaine Kidd". Les opérations de recherche sont entièrement filmées par une société de production britannique, sous la direction de l'archéologue Barry Clifford. Ce qui suscite l'inquiétude de l'Unesco, qui redoute que la rigueur scientifique requise pour fouiller un site aussi précieux ne soit sacrifiée à l'intérêt commercial des promoteurs du projet. "Au fond, c'est une équipe de tournage qui intervient directement sur un site archéologique. Ce ne devrait pas être autorisé", a déclaré à l'AFP Ulrike Guérin, experte en archéologie sous-marine à l'Organisation des Nations unies pour la science et la culture (Unesco). C'est Barry Clifford lui-même qui a remonté du fond de la mer le lingot d'argent, qui gisait dans la "Baie des pirates", au large de la petite île de Sainte-Marie, au nord-est de Madagascar. Il l'a remise au président Hery Rajaonarimampianina, venu assister à l'événement avec des membres de son gouvernement et les ambassadeurs des Etats-Unis et de Grande-Bretagne. "Nous avons découvert treize navires dans la Baie des pirates et nous avons travaillé sur deux d'entre eux durant dix semaines, le Fire Dragon et le navire du Capitaine Kidd, l'Adventure Galley", a précisé Barry Clifford. "Après quinze ans de recherches et d'expéditions à Madagascar, j'ai enfin fait une découverte extraordinaire", a-t-il poursuivi: "Au cours d'une étude du navire que je crois être l'Adventure Galley du Capitaine Kidd, j'ai récupéré un énorme lingot d'argent. Toutes les preuves indiquent que celui-ci appartient au trésor du Capitaine Kidd. C'est une découverte incroyable pour mon équipe, mais encore plus pour Madagascar et l'histoire du monde." William Kidd, dit Capitaine Kidd, est né à Greenock, en Ecosse, le 22 janvier 1645, et est mort pendu à Londres le 23 mai 1701. On le retrouve dans la littérature d'Edgar Poe et dans la culture populaire américaine, ainsi que dans des bandes dessinées ou un jeu vidéo. Les chasseurs de trésors du monde entier sont à la recherche de son fabuleux butin depuis de nombreuses années. - 'Détruire un patrimoine' - Le "Capitaine Kidd" avait commencé sa carrière comme corsaire au service de la couronne d'Angleterre. A ce titre, il était censé pourchasser les pirates. Avant qu'il ne devienne lui-même un pirate. Sur l'Adventure Galley, un navire équipé de 34 canons et comptant une centaine d'hommes d'équipage, Kidd a semé la terreur sur les océans, amassant entre 1696 et 1698 une fortune en or, soie et bijoux. Finalement arrêté, il a été exécuté par pendaison. Depuis, le sort du navire et de son trésor a alimenté l'une des plus durables légendes et des plus grands mystères de l'archéologie sous-marine. "Ce lingot", indique prudemment dans un communiqué la chaîne de télévision History qui doit diffuser un documentaire sur ces fouilles, "pourrait enfin révéler l'endroit où repose le légendaire vaisseau amiral du Capitaine Kidd, l'Adventure Galley, avec son trésor perdu". "Selon les premières études des signes distinctifs présents sur le lingot, () des experts estiment qu'il serait similaire à des lingots que l'on suppose faire partie du butin de Kidd. Une analyse plus approfondie sera nécessaire afin de confirmer ces premiers résultats", a-t-elle ajouté. L'enthousiasme des "découvreurs", et de leurs diffuseurs, n'a cependant guère rassuré les Nations unies. "Nous sommes très inquiets", admet Mme Guérin, de l'Unesco. "Nous sommes en face d'une intervention très rapide sur un site archéologique sans assurances scientifiques." L'Unesco, précise-t-elle, ne dit pas que les choses ont été mal faites, mais va envoyer une équipe sur place --à la demande des autorités malgaches-- pour vérifier la qualité des fouilles. "Il ne sert à rien de découvrir le trésor, si c'est pour détruire tout le site archéologique autour", a-t-elle averti. "On ne peut pas détruire tout un patrimoine juste pour récupérer l'argent".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire