Julien Féret : "Lyon aura une pression assez forte"

Face à la presse, jeudi 7 mai, Julien Féret a accepté de livrer sa recette pour battre Lyon, tout en sachant que la tache sera ardue contre le dauphin actuel du PSG, toujours en course pour le titre. "Lyon a une forte capacité à maîtriser le ballon, à monter très haut et terminer avec beaucoup d'occasions. La recette c'est de bien les contrer. Mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi poser des problèmes défensifs pour les faire jouer plus bas."

L'ancien Rennais sait que les Lyonnais ont une certaine pression qui pèse sur leurs épaules. Toujours en course pour le titre, ils n'ont guère le droit à l'erreur sur leurs trois derniers matchs, s'ils veulent passer devant l'ogre parisien. "On peut donc présumé qu'ils auront une pression assez forte".

