André Gautier nouveau président du SDIS de Seine-Maritime

André Gautier a été désigné par Pascal Martin, président du Département et président de droit du SDIS. Le nouveau président du Conseil départemental se retire donc pour laisser la présidence à son vice-président.

Pour rappel, le SDIS a pour missions la protection des personnes, des biens et de l'environnement, la mise en oeuvre des secours d'urgence aux victimes des accidents, des sinistres ou des catastrophes et leur évacuation ou encore la préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours et la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile.

Le SDIS 76 compte aujourd'hui 3815 agents dont 2649 volontaires. Son budget est de 46,6 millions.