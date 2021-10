Logement : les bons plans pour les jeunes

Lorsqu'on arrive en ville, que ce soit pour un CDD, un CDI, un stage ou encore pour visiter Rouen, il n'est pas toujours évident de se loger. Pour faciliter la vie des jeunes, la rédaction de Tendance Ouest est allée à l'assaut des bons plans pour se loger à moindre coût.

Moins de 30€ la nuit

Les auberges de jeunesse représentent souvent la solution idéale pour un court séjour. Celle de Rouen, ouverte il y a cinq ans, permet de se loger pour moins de 30€. "L'auberge est ouverte à tous, la seule condition pour y séjourner, c'est d'être adhérent (11€ par an) au réseau mondial des auberges de jeunesse", précise Esther Gayte, agent d'accueil. Ici, 25 chambres et quelques 88 lits sont disponibles à 23,40€ la nuit, "draps et petit-déjeuner compris", pour un maximum de six nuitées, idéal donc pour un court séjour. Pour un séjour plus long, l'Association Normande pour l'Accueil et le Logement des Jeunes Travailleurs permet aux jeunes de 16 à 30 ans d'être logés pour une durée d'un an, renouvelable. "Nous hébergeons des jeunes en mobilité professionnelle et quelques étudiants en rupture sociale", précise Mickaël Neveu, responsable de l'équipe pédagogique.

De 16 à 30 ans

Si des critères de ressources sont appliqués, les jeunes viennent "de tous horizons et de toutes régions", raconte Véronique Hader, directrice. Le tout pour 223€ par mois pour une chambre partagée, "desquels sont déduits les APL". Une aubaine pour les jeunes qui débutent leur carrière, à l'instar d'Emmanuelle, qui vit en studio depuis cinq mois.

"Ici ce n'est pas cher, je n'aurai pas les moyens de prendre un appartement. Et surtout, je ne suis pas seule", se réjouit-elle, en plein goûter dans la salle d'animations, entourée de quatre autres jeunes. Avec 430 jeunes accueillis chaque année, le foyer de jeunes travailleurs ne cesse de prouver son efficience. Pour ceux qui préfèrent la campagne, le camping des Nénuphars, situé à Roumare, à 14km de Rouen, reçoit 1 000 personnes chaque année, dont beaucoup de néo-travailleurs rouennais. "Certains clients travaillent ici la semaine et repartent chaque week-end dans leur famille", rapporte Thierry Bouzard, gérant du camping. À 13,50€ la nuitée pour deux adultes avec une tente et un emplacement de parking, les prix sont imbattables.

Enfin, pour les indépendants, la solution location est la bienvenue. Pour un court CDD à Rouen, Sophie Loir, jeune ébroïcienne de 26 ans, a choisi la solution MorningCroissant. "Je me suis logée pour moins de 30€ la nuit dans un studio meublé place Saint-Marc." Dans la même veine, Airbnb permet à des particuliers de louer un logement saisonnier à des particuliers dans plus de 190 pays. Enfin, si vous abhorrez la solitude, pourquoi ne pas opter pour la colocation ? Les sites www.leboncolocataire.fr, www.mapiaule.com ou www.appartager.com sont faits pour vous. N'hésitez plus, Rouen vous attend et dispose d'une multitude de moyens pour vous loger.