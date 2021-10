Fichage à Béziers : la Caennaise Malika Ménard "fière de toutes ses racines, sans exception"

A l'époque, la reine de beauté avait déjà eu à justifier le choix de ses parents de l'appeler Malika. Aujourd'hui, face aux révélations de présumé fichage d'élèves musulmans à Béziers, elle rétière : "Je suis très fière de mon prénom qui fait écho aux années passées au Maroc par mes grands-parents".

La Caennaise prend d'autant plus la parole qu'elle partage une homonymie avec le responsable de la polémique : l'élu apparenté FN, Robert Ménard.

Sur son site, Malika Ménard rappelle qu'elle ne peut "définitivement rien partager d'autre" et crie haut et fort sa fierté d'être une "femme libre, amoureuse de son pays, de sa diversité ethnique et religieuse, et fière de toutes ses racines, sans exception."