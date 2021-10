Cannes (AFP). Braquage d'une bijouterie Cartier de Cannes: 17,5 millions de butin

Les quatre hommes qui ont braqué mardi une luxueuse bijouterie Cartier sur la Croisette de Cannes ont emporté un butin de bijoux et montres estimé à 17,5 millions d'euros, a indiqué jeudi une source proche du dossier. Un braqueur déguisé en vieillard et armé d'un pistolet-mitrailleur avait réussi à pénétrer dans la boutique mardi vers 11h00, puis avait fait entrer deux complices tandis qu'un troisième faisait le guet. Ils ont pris la fuite à bord d'une Mercedes retrouvée entièrement calcinée et sont activement recherchés par la police judiciaire de Nice.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire