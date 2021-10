Paris (AFP). Régionales: Claude Bartolone prêt se lancer en Ile-de-France

Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone s'est dit prêt mercredi à déposer sa candidature à l'investiture des militants PS d'Ile-de-France pour les régionales de décembre 2015. "Si ma candidature peut permettre le rassemblement, je la déposerai", a affirmé sur BFMTV l'ancien président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, à la veille de la clôture des candidatures. "Cette candidature, elle n'a de sens que si elle peut permettre le rassemblement. Aujourd'hui j'ai constaté chez les candidats socialistes que la multiplicité des candidatures les perturbaient. Ils se disaient que ce n'est pas le meilleur moyen d'entrer en campagne", a expliqué M. Bartolone. Les candidats actuellement déclarés sont le président sortant Jean-Paul Huchon et sa première vice-présidente Marie-Pierre de La Gontrie. Aucun de ces deux candidats ne convainquant totalement, l'hypothèse d'un troisième homme a été avancée avec de plus en plus d'insistance ces dernières semaines. Les noms de M. Bartolone, de Benoît Hamon et de Thierry Mandon ont été évoqués. M. Bartolone avait affirmé le 22 avril ne pas être candidat, après des informations de presse selon lesquelles le président de la République le poussait à l'être.

