Sorties cinéma de la semaine du mercredi 2 Mars

Voici ma sélection de 3 films qui sortent cette semaine:

SANS IDENTITE

On commence avec le film « Sans identité » avec Liam Neeson et Diane Kruger.

Un professeur américain se rend à Berlin avec sa femme. Dans un taxi qu'il prenait seul, il a a un accident qui le laisse dans le coma 4 jours. A son réveil il recherche sa femme et quand il retrouve, il la voit au bras d'un autre homme qui prétend être lui. Sa femme ne le reconnaît pas non plus. Mais alors qui est il?

Voici la bande annonce:

PAUL

On enchaine avec la comédie « Paul ». C’est Philippe Manoeuvre qui fait la voix de Paul en VF. Paul est un extra terrestre qui a atterri sur terre il y a 60 ans. Il est à l'origine de toutes les idées que nous nous faisons sur les extra terrestres car c'est lui qui les a inventé par le biais de sa collaboration avec le gouvernement américain. Mais maintenant qu'il ne lui sert plus à rien, le gouvernement veut s'en débarrasser. Dans sa fuite, il croise des adulescents fans de science fiction.

Voici l'extrait de leur rencontre:

UNE PURE AFFAIRE

On termine avec la comédie « une pure affaire » avec François Damiens (actuellement dans Rien à déclarer de Dany Boon ) et Pascale Arbillot. Un homme dont le travail est dévalorisant et le salaire qui réussit à peine à faire vivre sa famille trouve un sac rempli de cocaïne. Une découverte qui va lui changer la vieregardez:

